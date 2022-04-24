عربي-دولي

ألمانيا تعتزم شراء 60 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من بوينغ

Lebanon 24
24-04-2022 | 00:30
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ذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاج" نقلا عن مصادر حكومية، أن ألمانيا ستشتري 60 طائرة هليكوبتر من "طراز سي. إتش-47 إف. شينوك" للنقل الثقيل، من شركة بوينغ، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي خمسة مليارات يورو (5.40 مليار دولار)، في إطار تحديث عتادها العسكري.


وقالت الصحيفة إنه سيتم تمويل الصفقة من الصندوق الخاص الذي أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تخصيصه للجيش بقيمة 100 مليار يورو عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
 
أضافت الصحيفة أن ألمانيا قد تتسلم الطائرات في 2025-2026 على أقرب تقدير، وأشارت إلى أن الطائرات ستحل محل طائرات الهليكوبتر "سي إتش-53 جي"، التي تصنعها وحدة سيكورسكي التابعة لشركة لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات العسكرية.

وقالت الصحيفة إن وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، ستبلغ البرلمان بالقرار الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن شراء طائرات الهليكوبتر.
المصدر: سكاي نيوز
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