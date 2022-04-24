"الطاقة الذرية": أوكرانيا تريد كمية كبيرة من المعدات لمحطات الطاقة النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، السبت، إن أوكرانيا طلبت من الوكالة "قائمة شاملة بالمعدات" التي تحتاجها لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.





وأضاف غروسي في بيان أن ذلك يشمل أجهزة قياس الإشعاع، ومواد الحماية، والمساعدة المتعلقة بالكمبيوتر، وأنظمة إمداد الطاقة ومولدات الديزل.





ومن المقرر أن يزور غروسي الأسبوع المقبل محطة الطاقة التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد وقت قصير من الهجوم على أوكرانيا، لكنها غادرت في 31 آذار.



وقال إنه سيسلم معدات مراقبة الإشعاع بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية. وقال: "سننسق تنفيذ المساعدة التي ستقدمها الوكالة والدول الأعضاء فيها، بما في ذلك تسليم المعدات المطلوبة مباشرة إلى المواقع النووية الأوكرانية".ومن المقرر أن يزور غروسي الأسبوع المقبل محطة الطاقة التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد وقت قصير من الهجوم على أوكرانيا، لكنها غادرت في 31 آذار.وقال إنه سيسلم معدات مراقبة الإشعاع بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية.