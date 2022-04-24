22
o
بيروت
34
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"بصواريخ بالغة الدقة"...روسيا تعلن استهداف "هدفا ثمينا" بأوديسا!
Lebanon 24
24-04-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الجيش الروسي، السبت، أنه استهدف "بصواريخ بالغة الدقة" مخزنا كبيرا قرب أوديسا في جنوب أوكرانيا يحوي أسلحة تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "القوات المسلحة الروسية عطلت اليوم، بواسطة صواريخ بالغة الدقة وبعيدة المدى، منشأة لوجستية في المطار العسكري قرب أوديسا كانت تخزن فيها كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية".
واوضحت الوزارة أن الصواريخ الروسية البالغة الدقة استهدفت ما مجموعه 22 موقعا عسكريا أوكرانيا، وخصوصا 3 مخازن أسلحة وذخائر قرب ايليتشيوفكا وكراماتورسك تم تدميرها.
وأورد المصدر نفسه أن الطيران الروسي نفذ السبت ضربات جوية استهدفت 79 موقعا عسكريا أوكرانيا، وقصف خصوصا 16 مخزنا للمدفعية والوقود.
حصيلة القتلى
وخلال مؤتمر صحفي في كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون خلال القصف الروسي الذي استهدف مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد.
وقال: "8 أشخاص قُتلوا حتى الآن، وأصيب 18 أو 20 آخرون بجروح".
وأفاد تقرير سابق قدمته دائرة حالات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بمقتل 6 أشخاص من بينهم رضيع وعدّة جرحى.
وبحسب زيلينسكي: "استهدفت 7 صواريخ أوديسا. بينها صاروخ طال مبنى سكنيًا وصاروخين أسقطتهما منظومة الدفاع الجوي الأوكراني".
وأكد سلاح الجو الاوكراني عبر فيسبوك أن القوات الروسية أطلقت مجموعة صواريخ من مقاتلات تو-95 فوق بحر قزوين.
واورد أن صاروخين أصابا منشأة عسكرية، فيما أصاب صاروخان آخران مباني سكنية وتمكن نظام الدفاع الجوي من تدمير صاروخين إضافيين.
وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن "الهدف الوحيد للضربات الصاروخية الروسية على أوديسا هو (إثارة) الرعب"، داعيا إلى إقامة "جدار بين الحضارة والهمجيين الذين يهاجمون بصواريخ مدنا مسالمة".
أهمية أوديسا
وتتمثل أهمية أوديسا في أن السيطرة عليها تعني عزل أوكرانيا عن البحر الأسود، بما ينطوي على حرمان البلاد من الاستيراد والتصدير.
وأوديسا ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا بعد كييف وخاركيف، وتعتبر عاصمة الجنوب الأوكراني.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأميركية فإن 70 بالمئة من تجارة أوكرانيا عبر البحر تتم عبر موانئ أوديسا ومن دون أوديسا، ستكون كييف معزولة إلى حد كبير عن الأسواق الدولية.
وفي حال تمكنت القوات الروسية من تأمين البنية التحتية للموانئ الأكثر ربحا في أوكرانيا، فهذا من شأنه أن يمنح موسكو ميزة سياسية واقتصادية غير مسبوقة في منطقة البحر الأسود.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
للمواطنين.. خبرٌ جديد عن سعر بطاقات التشريج!
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ جديد عن سعر بطاقات التشريج!
12:06 | 2022-04-23
23/04/2022 12:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار "راجعة" إلى لبنان والحرارة ستنخفض.. إليكم طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
الأمطار "راجعة" إلى لبنان والحرارة ستنخفض.. إليكم طقس الأيام المقبلة
05:15 | 2022-04-23
23/04/2022 05:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة هبوط الطائرات تتوقف في مطار بيروت.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
Lebanon 24
حركة هبوط الطائرات تتوقف في مطار بيروت.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
05:30 | 2022-04-23
23/04/2022 05:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دول يمكنك العيش فيها بأقل من ألف دولار شهرياً.. تعرف عليها
Lebanon 24
10 دول يمكنك العيش فيها بأقل من ألف دولار شهرياً.. تعرف عليها
14:00 | 2022-04-23
23/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق زورق قبالة طرابلس.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
غرق زورق قبالة طرابلس.. اليكم ما جرى
15:42 | 2022-04-23
23/04/2022 03:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-04-24
زاخاروفا تسخر بفيديو من ماكرون.."يقلّد قديروف!"
04:30 | 2022-04-24
جدل وخلافات في بلغاريا بسبب اوكرانيا.. ما القصة؟
04:00 | 2022-04-24
ماذا قصد ترامب بـ"توجه الولايات المتحدة إلى الجحيم"؟
03:30 | 2022-04-24
هل يمكن للغرب معاقبة الصين بالطريقة التي يعاقب بها روسيا؟
03:30 | 2022-04-24
تمييز عنصري في وزارات عربية خارجية
02:30 | 2022-04-24
"الطاقة الذرية": أوكرانيا تريد كمية كبيرة من المعدات لمحطات الطاقة النووية
فيديو
مشهد مرعب وغير مألوف.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب!
Lebanon 24
مشهد مرعب وغير مألوف.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب!
05:00 | 2022-04-24
24/04/2022 12:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-24
24/04/2022 12:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره نصف مليار عام.. اكتشاف حيوان بحري أقدم من الديناصورات!
Lebanon 24
عمره نصف مليار عام.. اكتشاف حيوان بحري أقدم من الديناصورات!
02:00 | 2022-04-24
24/04/2022 12:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact