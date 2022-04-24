عربي-دولي

ماذا قصد ترامب بـ"توجه الولايات المتحدة إلى الجحيم"؟

Lebanon 24
24-04-2022 | 04:00
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن الإدارة الأميركية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة، وشدد على أن ارتباك الرئيس جو بايدن سيقود البلاد إلى الجحيم.

وأضاف، في تجمع جماهيري في مقاطعة ديلاوير بولاية أوهايو: "الحقيقة تكمن في أن الانتخابات كانت مزورة وتمت سرقتها. ويتم حاليا تدمير بلادنا. البلاد يتم تدميرها، البلاد في طريقها إلى الجحيم. لم يحدث أمر من هذا القبيل سابقا".

ووفقا لترمب، يكمن سبب ما يحدث حاليًا، في الزعيم الأميركي الحالي.
 
وقال : "لسوء الحظ، لدينا رئيس لا يدرك على الإطلاق ما يحدث. فهو يصافح الهواء، يتجول في حيرة من أمره. "وأقول لكم، إنه ليس من الجيد اتباع أوامر أرنب عيد الفصح".

وبحسب قول ترامب، تقوم الإدارة الحالية بوضع البلاد في المرتبة الأخيرة. كأساس لحكمه، استشهد بأسعار البنزين، التي كانت خلال فترة إدارته بقيمة 1.9 دولار للغالون وهي الآن "تصل إلى 5-6-7-8 دولارات".

وقال الرئيس السابق، إن الجمهور سيعتاد على ذلك. في ظل الإدارة السابقة لم يكن هناك تضخم، وها هو الآن يحطم الأرقام القياسية.

وتابع ترأمب، "لقد تم في عهدي تخفيض الضرائب أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".
المصدر: روسيا اليوم
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