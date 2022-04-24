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جدل وخلافات في بلغاريا بسبب اوكرانيا.. ما القصة؟

Lebanon 24
24-04-2022 | 04:30
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قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الخلافات تعم بلغاريا بسبب الجدل حول توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا.
 
وعلى الرغم من الدعوات النشطة في أوروبا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، فقد تجنبت صوفيا حتى الآن مثل هذه الخطوة. وفسرت الوكالة هذا الوضع، بالحالة السياسية السائدة في البلاد.
 
وذكرت أن الحزب الاشتراكي البلغاري الموالي لروسيا هدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حالة توريد الأسلحة لأوكرانيا، بينما قال حزب بلغاريا الديمقراطي (يمين الوسط) إنه سيغادر التحالف في غياب الإمدادات.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنها نقلت مدفعية ثقيلة ومدافع هاوتزر إلى أوكرانيا.

كما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه تم كجزء من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، إرسال سفينة تابعة للقوات البحرية يوم الخميس باتجاه بولندا محملة بـ 200 طن من الذخيرة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى المركبات ووسائط النقل.
المصدر: روسيا اليوم
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