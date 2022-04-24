عربي-دولي

زاخاروفا تسخر بفيديو من ماكرون.."يقلّد قديروف!"

Lebanon 24
24-04-2022 | 05:00
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فيما يحتدم الخلاف بين روسيا والدول الأوروبية بشكل متصاعد، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط الماضي، يتوسع ليطال أساليب ووسائل متنوعة.

ولعل من أحد أساليب هذا التوتر التعليقات والانتقادات والصراعات عبر مواقع التواصل.
ففي هذا السياق، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر حسابها على تيليغرام مساء أمس السبت على فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يلعب الملاكمة مع أحد الأشخاص، قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على ما يبدو.

"هل خطر لأحد أنه يقلد قديروف"
 
 
وأعادت زاخاروفا نشر الفيديو من قناة لصحيفة روسية، كاتبة بشكل ساخر: "لمَ بات الجميع حريصون على تقليد رئيس الشيشان رمضان قديروف.. فهل خطر ببال أحد أن ماكرون يقلد رمضان"، في إشارة إلى ولع الرئيس الشيشاني، حليف الروس الوثيق، بالملاكمة..

كما علقت ممازحة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: "ماذا أصابت لكمتك الرجل بالفعل يا ترى؟"

ولطالما تميزت زاخاروفا بلسان سليط، زادت حدته على ما يبدو منذ فبراير الماضي، بعد أن وصل التوتر بين بلادها والغرب إلى مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

كما وجهت مرارا انتقادات للدول الأوروبية وكييف على السواء، متهمة إياها بالتبعية للغرب، وواصفة الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي مرارا بالدمية.

كذلك، انتقدت بشدة أيضاً إغداق السلاح الأوروبي والأميركي على أوكرانيا، مؤكدة أن من شأن تلك الخطوات تهديد أمن بلادها وهو ما لن تسمح به روسيا.
 
المصدر: العربية
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