زاخاروفا تسخر بفيديو من ماكرون.."يقلّد قديروف!"

فيما يحتدم الخلاف بين روسيا والدول الأوروبية بشكل متصاعد، على خلفية العملية العسكرية الروسية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط الماضي، يتوسع ليطال أساليب ووسائل متنوعة.



ولعل من أحد أساليب هذا التوتر التعليقات والانتقادات والصراعات عبر مواقع التواصل.

ففي هذا السياق، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر حسابها على تيليغرام مساء أمس السبت على فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يلعب الملاكمة مع أحد الأشخاص، قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على ما يبدو.



"هل خطر لأحد أنه يقلد قديروف"