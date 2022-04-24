عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج

Lebanon 24
24-04-2022 | 06:02
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قال القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني غلام حسين حسيني لوكالة "فارس" للأنباء  إن الحرس الثوري احتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب.

وقال :"تم احتجاز السفينة في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي. وتم تسليم طاقمها المكون من ثمانية أفراد للسلطات القانونية في مدينة بوشهر الساحلية الجنوبية"، دون أن يوضح جنسية أفراد الطاقم، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
المصدر: روسيا اليوم
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