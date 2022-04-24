عربي-دولي

في الكويت... تجديد السلك الدبلوماسي

Lebanon 24
24-04-2022 | 08:00
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نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية، أن وزارة الخارجية تتجه إلى اتخاذ خطوات تستهدف تجديد دماء أعضاء السلك الدبلوماسي.

وكشفت المصادر عن توجه الخارجية نحو إبلاغ السفراء، الذين مضى على خدمتهم 15 عاما فما فوق خارج البلاد، بعودتهم إلى ديوان عام الوزارة.

وذكرت المصادر أن قائمة بالسفراء الذين سيتم إبلاغهم بعودتهم إلى البلاد، ستصدر قريبا بشكل رسمي من وزارة الخارجية.

وأضافت المصادر أن الرؤية لم تتضح بعد بشأن إيجاد مناصب أو مسميات لبعض من سيتم إبلاغهم بالعودة إلى ديوان عام الوزارة إلى الآن، لافتة إلى أن توجه وزارة الخارجية يستهدف إتاحة الفرصة للكفاءات الشابة، وضخ دماء جديدة في منظومة العمل الدبلوماسي في الخارج.

( القبس) 
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