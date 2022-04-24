إصابة قس في هجوم بسكين في نيس الفرنسية

اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر حسابه على "تويتر" اليوم إن قسا تعرض لهجوم بسكين في كنيسة في نيس بجنوب فرنسا.وأضاف أن حياة القس ليست في خطر وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم. ونقلت وكالة" رويترز" عن رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي في تغريدة منفصلة على "تويتر" إن المهاجم مختل عقليا.وقال عضو البرلمان المحافظ إيريك سيوتي، الذي يمثل المنطقة، على حسابه على" تويتر" إن القس الذي يدعى الأب كريستوف تعرض للطعن مرات عدة في كنيسة سان بيير دارين في نيس.وأضاف أن راهبة أصيبت في ذراعها عندما انتزعت السكين من المهاجم. وقال سيوتي "شجاعة غير عادية من الأخت ماري كلود التي تدخلت بينما كان مهاجم يسدد الطعنات للأب كريستوف".