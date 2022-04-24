عربي-دولي

سفير روسيا بواشنطن: نحن محاصرون ونتلقى تهديدات

Lebanon 24
24-04-2022 | 13:00
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في خضم التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، لاسيما الولايات المتحدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اتهمت موسكو واشنطن بمحاصرة السفارة.

فقد أكد السفير الروسي أناتولي أنتونوف أن عمل السفارة في واشنطن "محاصر"، مع إغلاق حساباتها المصرفية، وتلقي الموظفين عددا من التهديدات، بحسب ما أفادت رويترز.

كما أضاف أن "السفارة محاصرة بشكل أساسي من قبل مؤسسات حكومية أميركية".

تهديدات أيضا
كذلك، أكد أن "بنك أوف أميركا" أغلق حسابات القنصلية في هيوستن، ونيويورك أيضاً.

إلى ذلك، شدد على أن الموظفين في السفارة تلقوا تهديدات عبر الهاتف، والرسائل أيضا، لافتا إلى أنه في مرحلة ما منع أيضا الخروج من السفارة.

وهناك نزاع بين روسيا والولايات المتحدة حول حجم وعمل بعثات كل منهما الدبلوماسية منذ فترة طويلة، حتى قبل بدء "العملية العسكرية الخاصة" كما يصفها الكرملين، في أوكرانيا.

لكن منذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، زاد هذا الصراع والضغط، إذ فرضت الإدارة الأميركية عقوبات بالآلاف على موسكو، طالت العديد من القطاعات التجارية، والشركات والمصارف، فضلا عن السياسيين وكبار الأثرياء الروس، لاسيما المقربين من الكرملين.

كما أوقفت التعامل مع شركات النفط والغاز الروسية وغيرها، فيما أغلق العديد من الشركات الأميركية فروعها في روسيا.

إلى ذلك، تعرضت السفارات الروسية في أوروبا لضغوط عدة، حيث طرد أكثر من 300 من العاملين فيها، ما دفع موسكو إلى الرد بطرد دبلوماسيين أوروبيين.
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