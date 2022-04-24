العاهل الأردني إلى القاهرة لحضور "القمة الثلاثية"

يجمع لقاء قمة، الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.



وقال الديوان الملكي الأردني في تغريدة إن العاهل الأردني غادر بلاده متجها إلى القاهرة بصحبة ولي العهد، الحسين بن عبد الله "لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي".

ويأتي هذا الاجتماع بعد القمة الرباعية التي استضافها العاهل الأردني في العقبة الشهر الماضي، بحضور ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، والرئيس المصري، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.وتناول اللقاء "سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة"، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.وقال الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي لفرانس برس "إن اللقاءات التشاورية لا ينتج عنها اتفاقيات أو تفاهمات وإنما الكل يحاول تحسس موطئ أقدامه في ظل المشهد الدولي والإقليمي".وعقد الشهر الماضي لقاء ثلاثي جمع السيسي ومحمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في شرم الشيخ.واستضافت إسرائيل قبل أسابيع لقاء "تاريخيا" جمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين ومصر، وهي دول طبعت علاقاتها مع إسرائيل، لكن لم تشارك عمان فيه.