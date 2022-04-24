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الشرطة الهندية تقتل 3 مسلحين في جامو وكشمير

Lebanon 24
24-04-2022 | 14:30
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أفادت وسائل إعلام هندية بأن قوات الشرطة قتلت ثلاثة إرهابيين في اشتباكات معهم بإقليم جامو وكشمير شمالي البلاد.
ووفقا لشبكة "NDTV" المحلية، فإن "تبادل لإطلاق النار وقع في منطقة باهو في منطقة بولواما".

وقال ممثلو الشرطة، إن "الإرهابيين الثلاثة ينتمون إلى تنظيم عسكر طيبة المتطرف".

وبحسب القناة، فإن "هذا هو رابع اشتباك بين الشرطة والمتطرفين في الأيام الثلاثة الماضية، وأن وكالات إنفاذ القانون شنت عملية للبحث عن المسلحين في منطقة تبادل إطلاق النار".
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