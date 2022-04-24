لوبان تقر بالهزيمة وسعيدة بـ"انتصار الـ42 في المئة"

في أول رد فعل لها على هزيمتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قالت مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان، الأحد، إن حصولها على أكثر من 42 في المئة من الأصوات يعتبر "انتصارا كبيرا وساحقا"، مشددة على أنها ستواصل العمل بكل قوة ضد سياسات إيمانويل ماكرون.وذكرت لوبان، في كلمة أمام مناصريها مباشرة بعد إعلان النتائج الأولية: "حصولي على أكثر من 42 في المئة من الأصوات يعتبر انتصارا كبيرا وساحقا.. الملايين من المواطنين الفرنسيين اختاروا التغيير، وأشكرهم جميعا على ثقتهم ودعمهم".وأضافت: "ليس لدي أدنى شعور أو استياء، رغم الخسارة فإنني أتمسك بالأمل، لأن هذه النتيجة تعكس عدم ثقة الشعب الفرنسي في السياسات الحالية".وتابعت: "المعارضة ستكون قوية في فرنسا وسنواصل العمل ضد سياسات ماكرون من أجل دعم القدرة الشرائية ونظامنا الاجتماعي".