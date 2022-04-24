بلينكن إلى كييف… وموسكو تنشر "إسكندر"

عشية الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن في ألمانيا لأصدقاء أوكرانيا ودعت إليه 40 دولة والذي سيكون امتحاناً لقدرة إدارة بايدن على تعبئة الحلفاء من خارج "الناتو"، تأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى كييف مع دخول العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها الثالث.في أكبر رسالة دعم تشهدها العاصمة الأوكرانية، توجّه وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، أمس، إلى كييف، يوم عيد الفصح الأرثوذكسي، في أول زيارة أميركية لأوكرانيا بعد مرور شهرين بالضبط من اندلاع الحرب التي ما زالت مستعرة في شرق البلاد وجنوبها.وسيبحث الوزيران الأميركيان في كييف، "شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا"، على ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عشية اجتماع مهم في ألمانيا دعت إليه واشنطن 40 دولة لبحث كيفية دعم كييف وسط تردد كبير بين حلفاء واشنطن من خارج دول الغرب في الاصطفاف ضد موسكو.وعندما سُئل عما يتوقعه من الزيارة، قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في محطة مترو في وسط كييف، إن المحادثات مع الأميركيين ستتضمن "قائمة محددة بالأسلحة المطلوبة ووتيرة الإمدادات". أضاف: "نريد الحصول على أسلحة ثقيلة قوية، وبمجرد توفرها، سنستعيد على الفور السيطرة على المناطق المحتلة".وتابع أن "القادة الذين يخططون لزيارة أوكرانيا يجب ألا يأتوا بأيدٍ فارغة، نحن ننتظر ليس فقط الهدايا أو الكعك، نتوقع أشياء محددة وأسلحة محددة".وجدّد زيلينسكي دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب"، لكنّه توعّد بأنّ بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل جنود أوكرانيّين يتحصّنون في مجمع "آزوفستال" في ماريوبول بجنوب شرقي البلاد.وندّد زيلينسكي من جهة ثانية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "غير المنطقي" زيارة موسكو غداً قبل المجيء إلى كييف. وقال: "الحرب في أوكرانيا، لا جثث في شوارع موسكو، سيكون من المنطقي أن يذهب أولاً إلى أوكرانيا، لرؤية الناس هناك، وتداعيات الاحتلال".ومع احتفال المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا بعيد الفصح، قال زيلينسكي من كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف التي يبلغ عمرها ألف عام، "لدينا جميعاً قناعة بأنه لن يدمرنا أي شر أو أي جماعة، وفي هذا اليوم أغلبنا لا يرتدي ملابس زاهية لكننا نقاتل من أجل فكرة مشرقة". وشهدت البلاد احتفالاً متواضعاً بعيد القيامة.من ناحيته، قال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا "عادة نأتي إلى كنائسنا ونحن نحمل سلال عيد القيامة. لكن هذا مستحيل الآن. شوهت المدفعية الروسية 7 كنائس في منطقة لوغانسك".وفي السياق نفسه، بعث الرئيس الروسي، امس، برسالة تهنئة للمسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس، قال فيها "هذا العيد المجيد يوحّد مواطني روسيا الذين يحتفلون بقيامة المسيح (عليه السلام)، حول المثل والقيم الأخلاقية السامية، ويوقظ في النفوس أطيب المشاعر، والإيمان بانتصار الحياة والخير والعدالة".وليل السبت - الأحد حضر بوتين، وكذلك عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.وتداول نشطاء على مواقع التواصل، صوراً ومقاطع فيديو لبوتين خلال القداس، عقب مقاطع فيديو تم تداولها بصورة واسعة من اجتماع لبوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو بعد تكهنات حول حالته الصحية وما أثير حول لغة جسده وما وصفه نشطاء بــ"علامات توتر سواء بإمساكه المستمر بحافة الطاولة أو حركة قدمه المستمرة".