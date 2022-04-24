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بعد شهرين على الغزو الروسي...هكذا احتفل الاوكرانيون بعيد الفصح!

Lebanon 24
24-04-2022 | 23:30
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كتبت الشرق الاوسط:
 
 
 
بعد شهرين من بدء الغزو الروسي، احتفل الأوكرانيون الأحد بعيد الفصح الأرثوذكسي وسط أجواء قاتمة، غير أن بعضهم يعكف رغم القصف على المشاركة في القداديس وإحياء تقاليد عيد القيامة الباعث على الأمل.

في ليمان الواقعة على خطّ القتال في شرق البلد، تبادل الجنود التهاني بعيد القيامة بدلا من إلقاء تحيّتهم التقليدية "المجد لأوكرانيا!".

وفي الكنيسة الأرثوذكسية الصغيرة في البلدة، احتشد نحو خمسين مؤمنا منذ ساعات الفجر لإحياء طقوس الفصح. ويُسمع دويّ القصف بين الترانيم.

وقال الكاهن في عظته "إذا ما قمنا بالخيارات الخاطئة، ستعمينا الظلمات، كما تخنقنا الظلمات خلال هذه الحرب". ويردف "نحن شاكرون للمساعدة الإنسانية التي نتلقّاها ونقدّر غاليا من يهتمّون باللاجئين" الآتين من منطقة دونيتسك المجاورة.


وفي بوتشا التي استحالت رمزا للمجازر التي ارتكبت خلال الاحتلال الروسي لمنطقة كييف في آذار، ترّحم السكان على أمواتهم أمام المقبرة الجماعية الواقعة خلف كنيسة القديّس أندراوس.



غير أن وقت الغفران لم يأت بعد ليسامح الأوكرانيون الروس على المجازر التي يتّهمونهم بارتكابها في بوتشا ولا تزال متواصلة في أنحاء أخرى من البلد. واكد الكاهن "لا بدّ من إحالة شرّ الناس أمام محكمة لاهاي ومحاكمة مجرمي الحرب كلّهم".

وفي رسالة بمناسبة عيد الفصح الأحد، سلّم الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمره إلى الله، سائلا إيّاه "ألا ينسى بوتشا وإيربين وبوروديانكا" ومناطق أخرى يُتّهم الروس بارتكاب فظائع فيها.
 
 
 
قال الرئيس "قلوبنا ملأى بغيظ متّقد ونفوسنا ملأى بكره متّقد للغزاة ولكلّ ما فعلوه. لا تتركوا الغضب يتآكلكم من الداخل... حوّلوه إلى قوّة تفيدكم في القضاء على قوى الشرّ".

في شرق البلد، في كنيسة صغيرة في شمال خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، التي ترزح تحت وطأة القصف الروسي، احتشد نحو خمسين مؤمنا لإحياء القدّاس.



في سيفيرودونتسك، وهي بلدة أخرى تقع على خطّ القتال في منطقة دونباس، وضعت مجموعة من الجنود متاعها المزيّن بألوان العيد تحت جسر بعدما استهدفتها قذائف روسية في عزّ الليل.

ووسط قوارير المياه والمشروبات الغازية وبنادق كلاشنيكوف وألواح الحبوب، ثلاثة قوالب حلوى كبيرة يعلوها سكّر مدقوق وتغطّيها سكّريات ملوّنة، هي الحلويات التقليدية المقدّمة في عيد الفصح والمعروفة باسم كوليتش، جلبها القائد لفرقته.
 
وفي سلوفيانسك إلى الغرب، أسرع المؤمنون إلى كاتدرائية ألكسندر نيفسكي بعد ظهر السبت قبل بدء حظر التجوّل لتبريك البيض الملوّن وقوالب الحلوى.

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