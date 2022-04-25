بعد شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية.. زيارة أميركية رفيعة المستوى الى أوكرانيا!

التقى وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في كييف بعد شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقال أوليكسي أريستوفيتش، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، في مقابلة نُشرت مساء على يوتيوب، إن "الأميركيين في كييف اليوم. يتحدثون في هذه الأثناء مع الرئيس"، في لقاء هو الأول بين زيلينسكي وممثلين عن الإدارة الأميركية في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط، وفق فرانس برس.

"أسلحة هجومية"

كما كرّر أريستوفيتش رغبة كييف في تلقي "أسلحة هجومية"، مضيفاً: "لم يكن المسؤولون الأميركيون ليأتوا إلى هنا لو لم يكونوا مستعدين لإعطاء" أسلحة.



كذلك لفت إلى أن "خطوط الدفاع على وشك الانهيار" في مدينة ماريوبول الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا والخاضعة إلى حد كبير لسيطرة الجيش الروسي وحيث يتحصّن آخر المقاتلين الأوكرانيين مع أعداد من المدنيين في مجمع آزوفستال.





وكان زيلينسكي قد كتب على تويتر قبيل الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش: "الصداقة والتعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.



800 مليون دولار

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان تعهد، الخميس، بتقديم حزمة مساعدات عسكرية وأمنية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار.



وتعهد بايدن، وهو يخاطب الأميركيين من قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، بإرسال عشرات من مدافع الهاوتزر، و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية، داعياً الكونغرس إلى تأمين التمويل اللازم لمنح مساعدات إضافية لكييف. ويُفترض أن تركز النقاشات خصوصاً على إرسال أسلحة أميركية لأوكرانيا.وكان زيلينسكي قد كتب على تويتر قبيل الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش: "الصداقة والتعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان تعهد، الخميس، بتقديم حزمة مساعدات عسكرية وأمنية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار.وتعهد بايدن، وهو يخاطب الأميركيين من قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، بإرسال عشرات من مدافع الهاوتزر، و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية، داعياً الكونغرس إلى تأمين التمويل اللازم لمنح مساعدات إضافية لكييف.