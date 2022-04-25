عربي-دولي

انفجار ضخم يستهدف خط أنبوب غاز في "شبوة" باليمن.. هذه تفاصيله!

Lebanon 24
25-04-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-945682-637864730126296905.jpg
Doc-P-945682-637864730126296905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدف انفجار هائل خط أنبوب الغاز المسال في منطقة النشيمة في محافظة شبوة جنوبي شرق اليمن.


وأوضحت مصادر إلى أن مجهولين يعتقد أنهم من الجماعات الدينية المتشددة قاموا بتفجير الأنبوب الذي يمر بالقرب من مديرية ميْفعة بمحافظة شبوة.

ووفق المصادر، فهذه أول مرة يتم فيها تفجير أنبوب الغاز الذي توقف تصديره منذ 2015.

ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في 21 ايلول 2014، وسيطرتها على العاصمة صنعاء وبدء تمددها في المحافظات اليمنية، دخلت معظم المناطق في حالة من الفوضى الأمنية.

واستغلت جماعات متشددة وخارجة عن القانون حالة الفوضى الأمنية لتنفيذ عمليات تخريبية وارتكاب جرائم متعددة في مختلف المحافظات.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-04-25
08:30 | 2022-04-25
08:00 | 2022-04-25
07:30 | 2022-04-25
07:30 | 2022-04-25
07:13 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website