هل ستربح روسيا حرب دونباس؟

بينما تستعد القوات الروسية للهجوم الشرقي الذي يقول الجانبان إنه سيكون حاسمًا في مسار الحرب، تبدو احتمالات إجراء محادثات سلام هادفة لإنهاء أكبر كارثة إنسانية في أوروبا منذ عام 1945 أكثر قتامة من أي وقت مضى.وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "أوضح الجيش الروسي أهدافه مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلتها الثانية. قال الجنرال رستم مينيكايف، القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا ، يوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية تاس، "منذ بداية هذه المرحلة من العملية الخاصة، التي بدأت حرفياً قبل بضعة أيام، تتمثل إحدى مهام الجيش الروسي في بسط سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا. هذا من شأنه أن يوفر ممرًا بريًا لشبه جزيرة القرم". يبدو أن إعلان مينيكايف يتحدى التقديرات الأوكرانية والغربية السابقة بأن الهجوم الروسي القادم سيقتصر على مناطق دونباس الواقعة في أقصى شرق البلاد، حيث يتمتع الجيش الروسي بخطوط إمداد قصيرة وآمنة ويستفيد من تضاريس ساحة المعركة".وأضاف الموقع، "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا تعتزم السيطرة على محور الميناء الجنوبي الغربي الرئيسي لأوديسا بشكل مباشر أو من خلال ترتيبات دولة بالوكالة تشبه جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين الانفصاليتين المتحالفتين مع روسيا، كما ولم يكشف الكرملين عن خططه للأراضي الأوكرانية الواقعة بالفعل تحت الاحتلال الروسي. تعهد وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في مقابلة مع صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية بأنه لن تكون هناك "جمهورية خيرسون الشعبية"، في إشارة إلى مدينة خيرسون الجنوبية المحتلة. ربما يسعى الكرملين لإثبات صحة أقوال دانيلوف. وفقًا لتقارير حديثة، فإن السياسيين الروس يخططون لامتصاص خيرسون في روسيا من خلال تنظيم استفتاء من شأنه أن يجعلها جزءًا من شبه جزيرة القرم المجاورة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة إن موسكو قدمت اقتراح سلام إلى كييف في 15 نيسان، لكنها لم تسمع أي رد من الجانب الأوكراني. وأضافت أن "روسيا لم تعرب قط عن رفضها للتفاوض". وردد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تصريحات زاخاروفا. وقال بيسكوف: "في الوقت الحالي، تلقى الجانب الأوكراني مسودة وثيقتنا، والتي تتضمن نقاطًا تمت صياغتها بدقة. الكرة في ملعبهم. نحن ننتظر إجابة". أكد المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولاك في 20 نيسان أن أوكرانيا تلقت المقترحات الروسية وستدرسها في الأيام المقبلة".وتابع الموقع، "على الرغم من أن أوكرانيا لم تقدم إجابة رسمية حتى الآن، أعرب وزير الأمن القومي والدفاع، أوليكسي دانيلوف، عن تشاؤمه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام يوم الجمعة. وقال للصحافيين : "قد تعود الحرب في أي وقت. لا أؤمن بأي اتفاق سلام مع الاتحاد الروسي. بمرور الوقت في تاريخنا، شهدنا هذا في مناسبات عديدة. ودائماً ما كانت تنتهك اتفاقيات السلام باستمرار". حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الأسبوع من أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا محكوم عليها بالفشل بسبب افتقار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حسن النية. وقال للصحفيين "من الصعب جدا أن نرى كيف يمكن للأوكرانيين أن يتفاوضوا مع بوتين الآن نظرا لافتقاره الواضح إلى حسن النية". وأضاف: "كيف يمكنك أن تتفاوض مع تمساح وهو يضع قدمك بين فكيه؟ هذه هي الصعوبة التي يواجهها الأوكرانيون. علينا فقط الاستمرار في الاستراتيجية، ومواصلة تزويدهم بالسلاح". يبدو أن كل من موسكو وكييف تعتقدان أن المعارك المقبلة في دونباس وجنوب البلاد ستكون حاسمة في نتيجة الحرب".وبحسب الموقع، "قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة سابقة، "بالنسبة لنا، معركة دونباس مهمة للغاية، لأسباب مختلفة تتعلق، أولاً وقبل كل شيء، بالسلامة. مجموعتنا الواقعة في دونباس هي واحدة من أفضل المجموعات العسكرية لدينا. إنها تجمع كبير وروسيا تريد تطويقهم وتدميرهم"، مضيفا أن المعارك القادمة "يمكن أن تؤثر على مجرى الحرب برمتها". إذا تمكنت أوكرانيا من إلحاق هزيمة كبيرة بالقوات الروسية في منطقة دونباس، فسيكون أمام الكرملين خيارات محدودة للغاية لمواصلة هذه الحرب. نتيجة للفشل الروسي المحتمل في دونباس، يمكن أن يصبح تحقيق هدفين من الأهداف الأصلية للغزو - تغيير النظام والتدهور الدائم للقدرات العسكرية الأوكرانية - شبه مستحيل دون اللجوء إلى تصعيد نووي كارثي. ولكن إذا نجح الجيش الروسي في عزل القوات الشرقية الأوكرانية في جيوب وتدميرها، فستكون موسكو قد حيدت جزءًا كبيرًا من وحدات القوات المسلحة المدربة في أوكرانيا. كما أشار دانييل ديفيس، الكولونيل المتقاعد وزميل أول في وزارة الدفاع، لن يكون هناك الكثير لمنع الروس من تعزيز سيطرتهم على منطقة دونباس الكبرى والمضي قدمًا في حصار خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. إن النصر الحاسم في دونباس من شأنه أن يضع القوات الروسية في وضع ملائم للهجوم في اتجاه أوديسا، وفي النهاية، العودة إلى منطقة كييف".وختم الموقع، "إن الجدول الزمني للكرملين للحرب في أوكرانيا مدفوع باعتبارات محلية قوية: يقول المسؤولون العسكريون الغربيون إن موسكو تتسابق لتحقيق انتصارات كبيرة في ساحة المعركة بحلول 9 أيار، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. مع تمسك كلا الجانبين على ما يبدو بنفوذ أكبر، من المحتمل ألا تكون محادثات السلام الهادفة مرجحة حتى يتم تحديد معركة دونباس".