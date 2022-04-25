بريطانيا.. روسيا تحقق تقدما طفيفا في بعض مناطق أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في نشرة دورية اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حققت تقدما طفيفا في بعض المناطق منذ أن حولت تركيزها إلى احتلال منطقة دونباس بالكامل.وقالت الوزارة "بدون وجود عناصر دعم لوجستية كافية، لم تحرز روسيا بعد تقدما يذكر"، وفقا لرويترز.وأضافت المخابرات العسكرية البريطانية أن دفاع أوكرانيا عن ماريوبول استنفد أيضا العديد من الوحدات الروسية وقلل من فاعليتها القتالية.ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.وفي وقت لاحق، قالت مصادر رسمية روسية إنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في منطقة كورسك الروسية.في الأثناء قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية حاولت اقتحام مجمع مصنع أزوفستال للصلب، الذي ما زالت تسيطر عليه قوات أوكرانية، وذلك على الرغم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بأنه لم تعد هناك حاجة للسيطرة على المجمع.