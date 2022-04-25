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بريطانيا.. روسيا تحقق تقدما طفيفا في بعض مناطق أوكرانيا

Lebanon 24
25-04-2022 | 05:00
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أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في نشرة دورية اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حققت تقدما طفيفا في بعض المناطق منذ أن حولت تركيزها إلى احتلال منطقة دونباس بالكامل.


وقالت الوزارة "بدون وجود عناصر دعم لوجستية كافية، لم تحرز روسيا بعد تقدما يذكر"، وفقا لرويترز.

وأضافت المخابرات العسكرية البريطانية أن دفاع أوكرانيا عن ماريوبول استنفد أيضا العديد من الوحدات الروسية وقلل من فاعليتها القتالية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر رسمية روسية إنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في منطقة كورسك الروسية.

في الأثناء قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية حاولت اقتحام مجمع مصنع أزوفستال للصلب، الذي ما زالت تسيطر عليه قوات أوكرانية، وذلك على الرغم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بأنه لم تعد هناك حاجة للسيطرة على المجمع.
 
وكتبت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك تقول إن القوات الروسية تنفذ "عمليات هجومية" في منطقة أزوفستال، فضلا عن شن غارات جوية على البنية التحتية المدنية في مدينة ماريوبول، الساحلية المطلة على بحر أزوف.

وقال قائد اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، سيرغي فولينا، في مقابلة مع نائب معارض نُشرت على موقع يوتيوب الأحد، إن روسيا تستهدف المجمع بقصف جوي ومدفعي.

 وأضاف، متحدثا من موقعه في المصنع "نستقبل إصابات والوضع حرج.. لدينا الكثير من الجرحى.. بعضهم يموتون.. إنه وضع صعب فيما يتعلق بالأسلحة والذخيرة والطعام والأدوية.. الوضع يتدهور بسرعة".
المصدر: سكاي نيوز
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