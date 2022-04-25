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إيران: إحباط هجوم سيبراني استهدف البنى التحتية في البلاد

Lebanon 24
25-04-2022 | 06:00
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أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن السلطات أحبطت هجمات إلكترونية واسعة النطاق سعت إلى استهداف الخدمات العامة، الحكومية والخاصة على حد سواء.

وقال التقرير في وقت متأخر أمس الأحد، إن إيران أحبطت الهجمات التي خططت لاستهداف البنية التحتية لأكثر من 100 وكالة من القطاع العام. ولم يذكر تفاصيل أو يسمي أمثلة محددة لوكالات أو منظمات أو خدمات القطاع العام، لكنه قال إن الحوادث وقعت في الأيام الأخيرة.

وذكر التقرير أن جهات مجهولة وراء الهجمات الإلكترونية استخدمت بروتوكولات الإنترنت في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة لشن الهجمات.

وتعلن إيران من حين لآخر عن هجمات إلكترونية تستهدف الجمهورية الإسلامية بينما تكافح القوى العالمية لإحياء اتفاق نووي ممزق مع طهران.

في تشرين الأول، أدى هجوم على نظام توزيع الوقود في إيران إلى شل محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى طوابير طويلة من سائقي السيارات الغاضبين وغير القادرين على الحصول على وقود مدعوم لأيام. وفي يوليو، تسبب هجوم إلكتروني على شبكة السكك الحديد في إيران في حدوث فوضى وتأخير في القطارات.
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