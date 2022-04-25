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مقتل 4 أشخاص طعنا جنوب لندن

Lebanon 24
25-04-2022 | 08:00
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أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 4 أشخاص مقتولين طعنا في منزل في جنوب لندن، وتم القبض على رجل.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا بحدوث إزعاج في حوالي الساعة 1:40 صباحا وأن عناصرها انتقلوا إلى منزل في منطقة بيرموندسي.

وعثرت الشرطة في الداخل على ثلاث نساء ورجل يعانون مما يعتقد أنها إصابات ناتجة عن طعن.

وأعلنت الشرطة عن وفاة الأربعة في مكان الحادث، مضيفة أنه تم اعتقال رجل خامس للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تتصل بأهالي الضحايا، ولم تكشف عن هوياتهم.
 
 
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