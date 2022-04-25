"طالبان": لن نتسامح مع أي غزو أجنبي آخر لأفغانستان

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني محمد يعقوب، إن أفغانستان لن تتسامح بعد الآن مع "توغل" أجنبي للأراضي الأفغانية بما في ذلك الضربات الجوية الباكستانية على الأقاليم الأفغانية.ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن يعقوب قوله: "لا تزال أفغانستان تواجه تحديات كبيرة من جانب العالم ومن جانب البلدان المجاورة، وخير مثال على هذا هو الغزو الباكستاني الأخير لمحافظتي خوست وكونار. لدينا مسؤولية حماية بلدنا وشعبنا ... هذه المرة تحملنا التدخل في مصالحنا الوطنية، ولكن في المرة القادمة قد لا نفعل ذلك".في وقت سابق أفادت الأنباء بأن باكستان شنت يوم الجمعة الماضي غارات جوية على مقاطعتي خوست وكونار الحدوديتين داخل الأراضي الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 50 شخصا.