عربي-دولي

إيران: المفاوضات مع السعودية تتقدّم

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:00
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أكدت إيرن، اليوم الاثنين، أن الجولة الخامسة للمفاوضات مع السعودية جرت بجهود عراقية عمانية، لافتة إلى أن "المحادثات كانت إيجابية وجادة".

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "الجولة الخامسة للمفاوضات مع السعودية جرت بجهود عراقية عمانية..المحادثات كانت إيجابية وجادة، ويمكن أن نتوقع تقدمها في جميع الملفات العالقة إن وصلت المفاوضات للمستوى الدبلوماسي..لكننا لم نصل بعد الى تلك النقطة".

وأضاف خطيب زادة: "المفاوضات بين إيران والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين انتهت.. والوسيط الأوروبي يتابع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، والمحادثات لم تتوقف.. نتفق على أن التوقف الحاصل ليس في صالح المحادثات، ونسعى للقاء جديد مع الوسيط الأوروبي، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك بعد".
 
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في حديث عبر قناة "الجزيرة" إن "اللقاء السعودي - الإيراني الأخير في بغداد كان أمنياً بحضور مسؤولين رفيعي المستوى".
 
وأضاف: "الجانبان السعودي والإيراني توصلا لاتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط، وقد تم الاتفاق أيضاً على إجراء الجولة القادمة من الحوار على المستوى الدبلوماسي".
 
كذلك، أوضح حسين أنّ "الحوار السعودي الإيراني في بغداد تناول موضوع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن".
 
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