القوات الروسية تستولي على ماريوبول "في هذه الحالة"



وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "كان هدف الاستيلاء على ماريوبول واضحًا بالنسبة للجيش الروسي منذ عام 2014، عندما استولى الوكلاء الروس على المدينة في البداية وحاولوا مرارًا وتكرارًا استعادتها بعد طردهم. تعتبر ماريوبول مركزًا صناعيًا رئيسيًا وميناءً على بحر آزوف، وستكون ماريوبول ذات أهمية اقتصادية لأي منطقة مُضَمَّنة، وعلى أي حال كانت على طريق الإمداد الرئيسي من روستوف إلى جنوب أوكرانيا. خصص الروس قوة كبيرة للسيطرة على المدينة، على الرغم من أن تكوينهم يظهر أنها لم يكن الهدف الأساسي لروسيا. ورأى الجيش الأوكراني بشكل واضح أنها لن تكون الهدف الأساسي لروسيا، كما وأنها لن يكون من السهل الدفاع عنها. كانت كييف الأرض الحيوية في المرحلة الأولى من الحرب، ومع وجود مخزون محدود للغاية من الصواريخ المضادة للدبابات والدفاعات الجوية، أعطى الجيش الأوكراني الأولوية للعاصمة. كانت محاولة الاحتفاظ بماريوبول تعني القتال من أجل ممر لإعادة إمداد المدينة، وتثبيت القوات الأوكرانية في منطقة قتل ضمن نطاق المدفعية الروسية. تم تكليف القوات الأوكرانية في ماريوبول بالصمود لأطول فترة ممكنة حتى تحيا أوكرانيا". أصبحت مدينة ماريوبول الآن في أيدي الروس. على الرغم من استمرار بعض القوات الأوكرانية في الصمود في مصانع الصلب في آزوفستال، فقد شعر الروس بالقدرة على إعادة نشر القوات المستخدمة للهجوم على المدينة. ها هم يتركون وراءهم مشهدًا مروعًا يُعتبر في كثير من النواحي كرمز لفشل روسيا الاستراتيجي في أوكرانيا. شرع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إعادة إحياء إمبراطورية روسية، لكنه وجد نفسه بدلاً من ذلك سيد أرض قاحلة فوق الأرض، ومقابر جماعية تحتها.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "كان هدف الاستيلاء على ماريوبول واضحًا بالنسبة للجيش الروسي منذ عام 2014، عندما استولى الوكلاء الروس على المدينة في البداية وحاولوا مرارًا وتكرارًا استعادتها بعد طردهم. تعتبر ماريوبول مركزًا صناعيًا رئيسيًا وميناءً على بحر آزوف، وستكون ماريوبول ذات أهمية اقتصادية لأي منطقة مُضَمَّنة، وعلى أي حال كانت على طريق الإمداد الرئيسي من روستوف إلى جنوب أوكرانيا. خصص الروس قوة كبيرة للسيطرة على المدينة، على الرغم من أن تكوينهم يظهر أنها لم يكن الهدف الأساسي لروسيا. ورأى الجيش الأوكراني بشكل واضح أنها لن تكون الهدف الأساسي لروسيا، كما وأنها لن يكون من السهل الدفاع عنها. كانت كييف الأرض الحيوية في المرحلة الأولى من الحرب، ومع وجود مخزون محدود للغاية من الصواريخ المضادة للدبابات والدفاعات الجوية، أعطى الجيش الأوكراني الأولوية للعاصمة. كانت محاولة الاحتفاظ بماريوبول تعني القتال من أجل ممر لإعادة إمداد المدينة، وتثبيت القوات الأوكرانية في منطقة قتل ضمن نطاق المدفعية الروسية. تم تكليف القوات الأوكرانية في ماريوبول بالصمود لأطول فترة ممكنة حتى تحيا أوكرانيا".

ورأت الصحيفة أنه "في حرب تحدت العديد من التوقعات، كان القتال في ماريوبول مطابقًا للتحليل التقليدي. حاصر الجيش الروسي المدينة في 2 آذار وشرع في حصر المدافعين الأوكرانيين في جيوب معزولة يمكن مهاجمتها في المقابل. استخدم الروس نيران مدفعية ضخمة لإرهاق المدافعين، ودمروا معظم المدينة في هذه العملية. في عام 1999، استغرق الروس ستة أسابيع للاستيلاء على غروزني. تعرضت ماريوبول، التي تتمتع بقوة دفاع أكبر قليلاً، لنفس المصير. كانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تخشى سقوطها عاجلاً. صمدت القوات الأوكرانية وتفوقت في مركبات قتال المشاة على الدبابات الروسية وهزمتها. وكرر الروس ما طبقوه في سوريا. واستُخدمت الضربات على المستشفيات والملاجئ المدنية لإرهاب السكان المدنيين ودفعهم إلى الإخلاء. أدى طرد السكان من المدينة إلى تطهير ساحة المعركة، مما سمح للروس بالتركيز على المدافعين".

وتابعت الصحيفة، "كما تعززت إرادة المدافعين في المقاومة بتوقعاتهم لما ستفعله القوات الروسية بهم إذا تم أسرهم. ويتألف المدافعون عن ماريوبول من مشاة البحرية وأفراد من كتيبة آزوف، وهي وحدة مرتبطة بحزب سياسي يميني متطرف وتحتوي على نسبة كبيرة من النازيين الجدد. استخدمت الدعاية الروسية هذه الوحدة لتوصيف الجيش الأوكراني بأكمله. بالنظر إلى أن روسيا صنفت الحرب على أنها حملة تشويه، فإن أعضاء آزوف لم يتوقعوا وجود أي رحمة أو شفقة. مع ظهور تقارير عن المقابر الجماعية والفظائع، يبدو أن مخاوفهم كانت في مكانها. يحمل حصار ماريوبول عددًا من الدروس العسكرية والسياسية. من وجهة النظر العسكرية، فإنه يؤكد سبب وجوب منع عزلة المدن من قبل الأوكرانيين. بمجرد قطع الإمداد، يمكن أن يستمر الدفاع لفترة طويلة فقط. يسلط الحصار الضوء أيضًا على سبب أهمية مهاجمة اللوجيستيات الروسية. يمتلك الجيش الروسي ذخيرة مدفعية كافية لمواصلة القصف المستمر بما يعادل القصف الذي أطلق على ماريوبول لمدة خمس سنوات".

وختمت الصحيفة، "ومع ذلك، فإن الدرس السياسي المستفاد من ماريوبول هو أن غزو بوتين لأوكرانيا هو عمل عديم الجدوى. فسوف تضطر روسيا إلى تحويل مدن أوكرانيا إلى رماد إذا كانت ترغب في احتلالها".