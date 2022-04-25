عربي-دولي

روسيا: غوتيريش سيبحث خلال زيارته إلى موسكو الوضع في ماريوبول

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:30
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أكدت روسيا أن المحادثات التي سيجريها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته المقررة إلى موسكو قد تتناول الوضع في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو للصحفيين أن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها موسكو في ماريوبول اليوم الاثنين بغية إجلاء المدنيين المفترض تواجدهم داخل مصنع الصلب الضخم "آزوفستال" (الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة) تمثل "إشارة حسن نية كبيرة" من الجانب الروسي.

وتابع: "سيصل غدا الأمين العام للأمم المتحدة وسيتم استعراض هذه المسائل جملة".

وتعرضت ماريوبول خلال الأسابيع الأخيرة لأضرار هائلة نتيجة لمواجهات عنيفة بين قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من جانب والقوات الموالية لحكومة كييف من جانب آخر.

وتبادلت موسكو وكييف غير مرة اتهامات بإفشال عمليات إنسانية رامية إلى إجلاء المدنيين من ماريوبول.

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على المدينة بالكامل باستثناء "آزوفستال".

وأعلنت القيادة الروسية اليوم عن تعليق قواتها وقوات جمهورية دونيتسك من جانب واحد الأعمال القتالية، بغية منح المدنيين الذين ادعت الحكومة الأوكرانية أنهم متواجدون داخل "آزوفستال" فرصة للخروج من منطقة القتال إلى أي اتجاه وفقا لاختيارهم.
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