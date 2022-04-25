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عربي-دولي
بوتين يُعلن إفشال مخطط إرهابي لاغتيال إعلامي روسي بارز
Lebanon 24
25-04-2022
|
07:13
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إحباط أجهزة الأمن مخططا إرهابيا استهدف اغتيال إعلامي تلفزيوني بارز في البلاد.
وصرح بوتين اليوم الاثنين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس النيابة العامة الروسية: "صباح اليوم أوقفت هيئة الأمن الفدرالية أنشطة مجموعة إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أحد أشهر الإعلاميين الروس واغتياله".
وقال بوتين إن "الغرب بسبب تكبده هزيمة إعلامية في روسيا انتقل إلى محاولات اغتيال صحفيين روس"، مضيفا: "سيحاولون الآن النأي بأنفسهم عن هذه القضية، لكن هناك حقائق وأدلة دامغة".
وأكدت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن الإعلامي الذي تحدث عنه بوتين هو المذيع التلفزيوني سيرغي سولوفيوف، مشيرة إلى أن مخطط اغتياله وضع من قبل مجموعة من عناصر تنظيم "الاشتراكية الوطنية\القوة البيضاء" النازي المدرج على قائمة الإرهاب في روسيا.
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