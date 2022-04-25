عربي-دولي

موسكو: روسيا تسعى الآن لمنع وقوع صراع عسكري كبير في العالم

Lebanon 24
25-04-2022 | 12:00
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أكد يفغيني إيفانوف نائب وزير الخارجية الروسية، الاثنين أن "روسيا تسعى الآن لمنع وقوع صراع عسكري كبير في العالم".
ولفت  نائب وزير الخارجية الروسية إلى أن "التوقف الحالي في العلاقات بين روسيا الاتحادية والغرب قد يكون مفيدا لإعادة الحسابات"
وقال خلال اجتماع للجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد بشأن حماية سيادة الدولة: "تم طرد حوالي 400 دبلوماسي روسي من 28 دولة أغلبها أوروبية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وهي بولندا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا"، مشيرا إلى أن "العقوبات ضد روسيا ستسبب مشاكل خطيرة في الدول التي تتبناها".
وأشار إلى أن "مصادرة الأصول في روسيا قد تكون ردا على الإجراءات غير الودية ضد موسكو".
وأوضح: "الإجراءات غير الودية لا تمر دون رد مناسب في المجال التشريعي، وهنا أود أن أشكر زملاءنا من مجلسي الدوما والاتحاد.. لقد اعتمدوا عددا من القوانين في مارس الماضي، وكذلك التعديلات على القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الواجب تطبيقها على الأشخاص المتورطين في انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية لمواطني روسيا".
وشدد على أنه "إلى جانب حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية، ينص القانون على قيود اقتصادية، بما في ذلك مصادرة الأصول على أراضي روسيا".
المصدر: روسيا اليوم
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