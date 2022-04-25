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وسائل إعلام: إسقاط طائرتي "بيرقدار" في مقاطعة كورسك الروسية

Lebanon 24
25-04-2022 | 13:00
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أفادت وسائل الإعلام بأن الدفاعات الروسية أسقطت طائرتي "بيرقدار" أوكرانيتين تركيتي الصنع في مقاطعة كورسك غربي البلاد.
وبثت قناة "فيستي كورسك" المحلية لقطات تظهر حطام الطائرتين اللتين أسقطتا فجر اليوم الاثنين فوق قرية بوروفسكوفيه وعليه علامة "بيرقدار تي بي-2".
وأشارت القناة إلى أن مواطنة عثرت على هذا الحطام في مزرعة متاخمة لمنزلها.
وكان حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت قد أعلن في ظل هذا الحادث عن إبقاء مستوى التأهب في الإقليم عند الدرجة الصفراء، ما يعني تمديد الحظر على استخدام الألعاب النارية.
المصدر: روسيا اليوم
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