عربي-دولي

الملك عبد الله وبايدن يؤكدان التزامهما بمواصلة العمل لتحقيق السلام

Lebanon 24
25-04-2022 | 14:30
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أكد ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن التزام عمان وواشنطن، بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.
واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة.
وأعرب الملك عبد الله عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات.
وعلى صعيد التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.
وجدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
المصدر: روسيا اليوم
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