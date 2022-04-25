شبح الحرب يصل مولدوفا.. انفجارات ضخمة بإقليم ترانسدنيستريا

أفادت محطة تلفزيون تي إس في تي إس في بأن سلسلة من الانفجارات ضربت وزارة أمن الدولة في عاصمة إقليم ترانسدنيستريا الانفصالية في مولدوفا.

وأظهرت المحطة تحطم نوافذ وأبواب المبنى. تم عرض طواقم الإطفاء في مكان الحادث.

من جهتهم، قال مسؤولون من وزارة الداخلية في المنطقة المنشقة إن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على المبنى بقاذفات قنابل يدوية. وأظهرت صورة لقاذفة قنابل مهجورة في مكان الحادث.

بينما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

تأتي هذه الانفجارات بعد تصريح قائد عسكري روسي يوم الجمعة حيث قال إن "السيطرة على جنوب أوكرانيا ستوفر مخرجاً في ترانسدنيستريا التي تشهد اضطهاداً للسكّان الناطقين بالروسية".