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عربي-دولي
وزير الدفاع البريطاني يلوّح باستخدام الأسلحة النووية لحماية الناتو
Lebanon 24
25-04-2022
|
15:30
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ذكّر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن الناتو يمتلك أسلحة نووية، وأن بريطانيا قادرة على استخدامها لحماية نفسها وحلف الناتو إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن روسيا "يجب ألا تنسى" ذلك.
وقال والاس مجيبا على أسئلة في البرلمان: "بعض صواريخنا تحت الماء الآن، وأفراد البحرية الملكية الشجعان لدينا مستعدون لإطلاق أسلحة نووية إذا كان عليهم حماية هذه المملكة وحلف شمال الأطلسي. من المهم للغاية ألا ينسى (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) هذا".
كما شدد وزير الدفاع البريطاني على أن الناتو هو تحالف نووي، وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لديها أسلحة نووية أيضا، مفترضا أن "هذا هو أهم وأقوى رادع" بالنسبة للرئيس الروسي.
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