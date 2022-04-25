إقتصاد

مرونة لها عاملان.. بوتين يرى أن الاقتصاد الروسي بصدد "الاستقرار"

Lebanon 24
25-04-2022 | 16:30
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن اقتصاد بلاده بصدد "الاستقرار" بعد تعرضه لوابل من العقوبات الغربية مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال بوتين في اجتماع حكومي خصص للقضايا الاقتصادية "تباطأ التضخم واقترب نمو الأسعار الأسبوعي من المعدل الطبيعي وبدأت أسعار عدد من المنتجات في الانخفاض".
واعتبر أن مرونة الاقتصاد الروسي لها عاملان: صلابة الروبل التي "تعززت في الآونة الأخيرة" حتى العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ورجوع "الطلب الاستهلاكي" إلى طبيعته بعد "ذروة في شباط آذار" عندما اندفع الروس إلى المتاجر لشراء السلع الاستهلاكية اليومية خوفا من نقصها أو انهيار قيمة الروبل.
ودعا الرئيس الروسي إلى "ضمان تطبيع تدريجي لديناميات الأسعار" وتجنب "انخفاض كبير في الطلب".
المصدر: الحرة

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