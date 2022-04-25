عربي-دولي

صفقة تاريخية.. إيلون ماسك يشتري "تويتر" مقابل 44 مليار دولار

Lebanon 24
25-04-2022 | 16:00
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توصل رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الإثنين، إلى اتفاق للاستحواذ على "تويتر"، سيحصل المساهمون بموجبه على 54.20 دولار للسهم.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن الشركة تقترب من الموافقة على صفقة بيعها إلى الملياردير مقابل 54.20 دولار نقدا للسهم، متوقعة حدوث الصفقة "خلال ساعات".

والسعر المذكور وصفه ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بأنه عرضه "الأفضل والأخير" لشراء منصة التواصل الاجتماعي. ووفقاً للتقارير، فإن قيمة اجمالي الصفقة تصل إلى 44 مليار دولار.

وكان ماسك، أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة "فوربس"، يتفاوض من أجل شراء "تويتر" بصفته الشخصية، ولا تشارك "تسلا" في الصفقة.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 4.5 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، الإثنين، إلى 51.15 دولار.

وفي وقت سابق، قال ماسك إن "تويتر" بحاجة لأن يصبح شركة خاصة لكي ينمو ويصبح منصة حقيقية لحرية التعبير.

وتأتي الصفقة بعد 4 أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم عملية الاستحواذ.

وأدى ذلك إلى تعامل مجلس إدارة "تويتر" مع الصفقة بجدية أكبر، وطلب العديد من المساهمين من الشركة عدم التخلي عن هذه الفرصة، حسبما ذكرت "رويترز" الأحد.
 
تصريح
 
وعقب إتمام الصفقة، قال ماسك إن الموقع لديه إمكانيات هائلة وأنه سيعمل على توفيرها، وأضاف: "سأعمل على زيادة الثقة في تويتر، أريد جعله أفضل من أي وقت مضى".

وغرد إيلون ماسك لأول مرة منذ الاستحواذ على "تويتر" قائلاً إن "حرية التعبير ستبقى حجر الأساس"، وأردف: "سأجعل من تويتر مكاناً أفضل بتطوير أدوات عمل المنصة".
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