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بعد صفقة استحواذ ايلون ماسك عليها.. هذا ما قاله رئيس تويتر التنفيذي للموظفين

Lebanon 24
25-04-2022 | 23:18
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أعلن رئيس "تويتر" التنفيذي باراج أجراوال للموظفين ان الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.

 

وكان أجراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة .

 

وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

 

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أجراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.

 

غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.

 

المصدر: سكاي نيوز
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