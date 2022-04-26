لافروف يحذّر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة.. وهذا ما اتهم به الرئيس الأوكراني

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من خطر "فعلي" لنشوب حرب عالمية ثالثة في سياق التوترات غير المسبوقة بين موسكو والغرب بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن سيرغي لافروف قوله إن «الخطر جسيم وفعلي ولا يمكن الاستهانة به».

إلا أنه أكد في المقابل أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ«التظاهر» بالتفاوض، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال إن «النوايا الحسنة لها حدود، فإن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض». وأضاف: «لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات».

واتهم لافروف الرئيس الأوكراني بـ«التظاهر» بالتفاوض. وقال عنه «إنه ممثل جيد... إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض».

ورأى أن حرب أوكرانيا «سنتهي بالطبع بتوقيع اتفاق»، مستدركاً: «لكن شروط هذا الاتفاق ستعتمد على الوضع القتالي على الأرض».