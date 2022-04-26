عربي-دولي

رغم العقوبات... كوريا الشمالية تتعهّد بـ"تعزيز" القدرات النووية

Lebanon 24
26-04-2022 | 01:00
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تعهد بتسريع وتيرة تطوير ترسانة بيونغ يانغ النووية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العرض جرى يوم الاثنين خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.
المصدر: سكاي نيوز
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