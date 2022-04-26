عربي-دولي

"نصرة الإسلام والمسلمين" تعلن خطف روسي من فاغنر في مالي.. هذه التفاصيل!

Lebanon 24
26-04-2022 | 01:30
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أعلنت جماعة متشددة احتجاز روسي عضو في مجموعة فاغنر العسكرية في وسط مالي، بحسب بيان صدر عن المجموعة، وأرسل ليل الأحد الاثنين إلى وكالة فرانس برس.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة تدعى "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي "التحالف الجهادي الرئيسي في منطقة الساحل والمرتبط بتنظيم القاعدة"، القبض على روسي منخرط في القتال في البلاد.

وتستعين مالي التي يحكمها عسكريون منذ 2020، في شكل كبير بمن تصفهم بأنهم "مدربون" يأتون من روسيا دعما للجيش، في حين تندد باريس وواشنطن بانتظام بوجود "مرتزقة" تابعين لمجموعة فاغنر الروسية الخاصة. لكن باماكو تنفي ذلك.
المصدر: الحرة
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