"السباق مستمر".. بريطانيا تسعى لإرسال سلاح نوعي إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن على الحلفاء التحرك بسرعة لتزويد أوكرانيا بمدفعية ثقيلة قادرة على الأقل على مجاراة روسيا، وفقا لموقع "ديفينس نيوز".وفي تصريحات أمام البرلمان، الأحد، أكد وزير الدفاع البريطاني، أن "السباق مستمر لتزويد أوكرانيا بنفس القدرة بعيدة المدى التي تمتلكها روسيا".وأضاف: "الأسابيع الثلاثة المقبلة أساسية، أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المدفعية والذخيرة بعيدة المدى".وأشار وزير الدفاع البريطاني، إلى أن كييف تسعى للحصول على صواريخ مضادة للسفن لمواجهة السفن الروسية القادرة على قصف المدن الأوكرانية.ونفى، والاس، تقارير إعلامية سابقة زعمت أن الحكومة البريطانية كانت ترسل مدافع "هاوتزر عيار 155 ملم" التابعة للجيش البريطاني، إلى أوكرانيا.لكنه قال إن بريطانيا تجري النظر في إرسال بنادق خفيفة قطرها 105 ملم إلى كييف.وردا على أسئلة المشرعين البريطانيين، قال والاس إن جهود المدفعية الرئيسية تركزت في البداية على شراء معدات روسية، لكنها امتدت الآن لتشمل أسلحة غربية عيار 155 ملم عالية الحركة.وأضاف والاس: "أحد الأشياء التي تظهرها ساحة المعركة الحديثة أنه من الأفضل لك التحرك بسرعة بمجرد إطلاق نيرانك لأنه يمكن العثور عليك بسرعة كبيرة بواسطة طائرات دون طيار رخيصة الثمن".وفي بيان لها يوم الاثنين، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إنها تتلقى بالفعل مدافع عيار 155 ملم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين.