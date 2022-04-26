بوتين يتجنب الاجتماع مع زيلينسكي"بكل ما في وسعه"ويطبّق استراتيجية جديدة

فقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاهتمام بالجهود الدبلوماسية لإنهاء حربه مع أوكرانيا، وبدلاً من ذلك يبدو أنه عازم على الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وفقًا لثلاثة أشخاص اطلعوا على المحادثات مع الرئيس الروسي.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، " قال بوتين، الذي كان يفكر بجدية في التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا بعد أن تعرضت روسيا لانتكاسات في ساحة المعركة الشهر الماضي، لأشخاص شاركوا في محاولة إنهاء الصراع إنه لا يرى أي احتمالات للتوصل إلى تسوية. قال شخص مطلع على المحادثات: "يؤمن بوتين بصدق بالهراء الذي يسمعه في التلفزيون الروسي ويريد تحقيق فوز كبير". على الرغم من أن موسكو وكييف اتفقتا على أول مسودة بيان لهما في اجتماع في اسطنبول في أواخر آذار، إلا أن المحادثات توقفت بعد أن اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في مدن مثل بوتشا وماريوبول. قال بوتين إن جهود السلام وصلت إلى "طريق مسدود" وإنه كان غاضباً بعد أن أغرقت أوكرانيا سفينة "موسكفا"، وهي سفينة رائدة في أسطول البحر الأسود الروسي، وفقًا لما ذكره شخصان".وأضافت الصحيفة، "وقال أحد الأشخاص، "كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق. كان بوتين يتأرجح ذهابًا وإيابًا. إنه يحتاج إلى إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع فائزًا". بعد غرق موسكفا، "كان بوتين ضد التوقيع على أي شيء. بعد هذا الحادث لا يبدو أنه فائز، لأن الموقف كام مهيناً"، أضاف الشخص. لطالما شكك المسؤولون الأوكرانيون والغربيون بالتزام بوتين بمحادثات السلام، معتبرين أنها وسيلة لكسب الوقت لهجوم موسكو. قال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات التي جرت معه إن الرئيس الروسي يبدو وكأنه يملك وجهة نظر مشوهة للحرب وذلك وفقاً لما ينقله له جنرالاته ويصورها التلفزيون الروسي. وأضافوا أنه أصر، على الرغم من كل الأدلة على عكس ذلك، على أن قواته لم تستهدف المدنيين خلال هجمات مثل حصار مصانع الصلب في آزوفستال، آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المدمرة إلى حد كبير".وتابعت الصحيفة، "يحاول وسطاء مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والملياردير رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي السابق إقناع بوتين بمقابلة زيلينسكي على أمل كسر الجمود. وضع المفاوضون الروس والأوكرانيون معظم القضايا الأخرى في المقدمة أثناء محاولتهم إبرام اتفاق بشأن ضمانات أمن كييف إذا أعلنت الحياد وتخلت عن سعيها للانضمام إلى الناتو. لكن بوتين أخبر ميشيل في مكالمة يوم الجمعة أن المحادثات تعثرت لأن أوكرانيا "أقامت جدارًا"، وقال إنه "لم يكن الوقت المناسب" للقاء زيلينسكي، وفقًا لشخص مطلع على تلك المحادثة. فسر المفاوضون ذلك على أنه يعني أن موسكو تعتقد أن بإمكانها الاستيلاء على المزيد من الأراضي، بدلاً من أن تكون مؤشرًا على أن المحادثات تحتاج إلى مزيد من الوقت للعثور على مجالات اتفاق. قال شخص مشارك في محادثات السلام إن بوتين يتجنب الاجتماع مع زيلينسكي "بكل ما في وسعه". "إنه يريد أن يقرر كل شيء قبل اجتماعهما الشخصي". وقال زيلينسكي يوم السبت إنه يريد أن تستمر المحادثات لكنه قال إن أوكرانيا لن تتفاوض إذا قُتل أشخاص في ماريوبول أو إذا كانت السلطات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية المحتلة ستجري استفتاء انفصاليًا. يشعر المسؤولون في كييف بالقلق من أن بوتين قد يذهب إلى أبعد من هدف روسيا المعلن المتمثل في الاستيلاء على منطقة دونباس الحدودية الشرقية وبدلاً من ذلك يحاول الاستيلاء على الجنوب الشرقي بأكمله، وعزل أوكرانيا عن البحر، وفقًا لأشخاص مشاركين في محاولة إنهاء الحرب".وبحسب الصحيفة، " قال مصدران إن أوكرانيا واثقة من قدرتها على دفع القوات الروسية إلى التراجع أكثر بعد هزيمة خطة بوتين الأولية للاستيلاء على البلاد بسرعة، لكن المسؤولين قلقون بشكل متزايد من أن موسكو قد تلجأ إلى أسلحة نووية تكتية إذا عانت من مزيد من الانتكاسات. في لقاء مع ميشيل في كييف يوم الأربعاء، قال زيلينسكي إن الرأي العام الأوكراني لا يدعم محادثات السلام، مضيفًا أنه يدرك أن محاربة بوتين كانت أكثر شعبية من تقديم تنازلات، وفقًا لشخص مطلع على محادثتهما. تحدث أردوغان مع زيلينسكي يوم الأحد في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة. وقال الزعيم التركي إن أنقرة مستعدة لتقديم المساعدة، بحسب بيان. وقال أردوغان يوم الجمعة إنه يأمل أيضا في التحدث إلى بوتين في الأيام المقبلة.