عربي-دولي

مشهد يوقف القلب... "سوخوي" روسية تسقط بصاروخ أوكراني وهذا ما حلّ بالطيارين! (فيديو)

Lebanon 24
26-04-2022 | 04:30
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ظهر فيديو لدقائق بائسة هبط فيها طياران روسيان، كل بمظلته، بعد فقدانهما السيطرة على طائرة طراز Su-34 كانا فيها، وأسقطها صاروخ أرض- جو أوكراني.

كانت "السوخوي" منهمكة أمس الاثنين بقصف أهداف في أوكرانيا، حين استهدفها الصاروخ، فانفجرت وهوت مشتعلة بالنار إلى مثواها الأخير، بحسب ما ورد عنها بوسائل إعلام دولية.
 
 
 
ولم يظهر الطياران في الفيديو المعروض أدناه لسقوط الطائرة، إلا بنهايته تقريبا، لكن صورا انتشرت لهما في مواقع التواصل، ظهر فيها وهما يهبطان إلى حقل قريب في الأرياف من مدينة Balakliia التابعة بشمال الشرق الأوكراني لمنطقة في مدينة Kharkiv تتقاطع فيها خطوط سكك حديدية كانت الطائرة تستهدفها بالقصف حين أسقطها الصاروخ الأوكراني.

وكانت القوات الروسية تركز هجماتها أمس على شبكة القطارات، مستهدفة 5 نقاط على الأقل حين إسقاط الطائرة وخروج الطيارين منها، وبعدها حلقت مروحيتان روسيتان بأجواء المنطقة، ثم هبطت إحداهما وأنقذتهما من الوقوع بالأسر. أما Su-34 فتحولت بعد ارتطامها بالأرض إلى أشلاء متفحمة.
المصدر: العربية
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