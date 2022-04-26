بيان هام من وزارة الحج السعودية يتعلق بـ" التصوير داخل الحرم"...ماذا جاء فيه؟

تفرّغ لعبادتك في أطهر بقاع العالم 🚫📱#معتمرون_آمنون #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/cYHoroHB1O
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 24, 2022
تفرّغ لعبادتك في أطهر بقاع العالم 🚫📱#معتمرون_آمنون #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/cYHoroHB1O
أنت في أعظم مكان وفي شهر #رمضان #معتمرون_آمنون #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/XSQ6x8EUZi
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 25, 2022
أنت في أعظم مكان وفي شهر #رمضان #معتمرون_آمنون #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/XSQ6x8EUZi