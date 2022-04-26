زيلينسكي يتعاطى المخدّرات على مكتبه... فيديو يحصد آلاف المشاهدات والتعليقات! (فيديو)

آلاف المشاهدات والتعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل ادعى ناشروه أنه يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جالساً على مكتبه وهو يتعاطى المخدّرات. إلا أن الادعاء غير صحيح، والفيديو مركّب.





وجاء في التعليق المرافق "يظهر المهرج الأوكراني زيلينسكي وبجانبه مسحوقه المفضل البودرة البيضاء (مخدرات) يستنشقها". يظهر في الفيديو زيلينسكي جالساً على مكتبه خلال اجتماعٍ عبر تقنية الفيديو وتظهر إلى جانبه ما يبدو أنّها حفنة من المخدّرات.وجاء في التعليق المرافق "يظهر المهرج الأوكراني زيلينسكي وبجانبه مسحوقه المفضل البودرة البيضاء (مخدرات) يستنشقها".

حصد الفيديو آلاف المشاهدات ومئات المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.