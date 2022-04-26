زيلينسكي يتعاطى المخدّرات على مكتبه... فيديو يحصد آلاف المشاهدات والتعليقات! (فيديو)

آلاف المشاهدات والتعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل ادعى ناشروه أنه يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جالساً على مكتبه وهو يتعاطى المخدّرات. إلا أن الادعاء غير صحيح، والفيديو مركّب.
يظهر في الفيديو زيلينسكي جالساً على مكتبه خلال اجتماعٍ عبر تقنية الفيديو وتظهر إلى جانبه ما يبدو أنّها حفنة من المخدّرات.
وجاء في التعليق المرافق "يظهر المهرج الأوكراني زيلينسكي وبجانبه مسحوقه المفضل البودرة البيضاء (مخدرات) يستنشقها".
حصد الفيديو آلاف المشاهدات ومئات المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.
فيديو مركّب
إلا أن الفيديو المتداول للإيحاء بأنّ زيلينسكي يتعاطى المخدّرات مركّب.
فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منه منشورة على وسائل إعلام بريطانية عدّة تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جالساً على مكتبه يجري اجتماعاً مع رئيس شركة "تيسلا" إيلون ماسك في السادس من آذار الماضي.
وقد عمد مروّجو الفيديو إلى إضافة البودرة البيضاء إلى مكتب زيلنسكي ليبدو أنه يتعاطى المخدّرات.