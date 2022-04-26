10 محطات رئيسية في مسيرة إيمانويل ماكرون.. هذه تفاصيلها

بعد فوزه بخمس سنوات أخرى في الرئاسة الفرنسية، يعتزم إيمانويل ماكرون، العودة للعمل على الفور على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، لكنه سيواجه قريبا انتخابات برلمانية حاسمة، قد يواجه فيها صعوبات في الحفاظ على أغلبيته.

وأعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً بنسبة 58 في المئة من الأصوات، وهي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي يفوز فيها رئيس فرنسي بفترة ولاية أخرى، ومع ذلك، فقد فاز بدعم أقل مما كان عليه في عام 2017، عندما هزم مارين لوبان بنسبة 66 في المئة من الأصوات.



ويعتزم ماكرون عقد اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، وهو اليوم الذي سينشر فيه المجلس الدستوري النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

ومع هذا، تبرز محطات رئيسية في حياة ومسيرة ماكرون، وفي ما يلي أبرز 10 منها:

21 كانون الأول 1977

ولد في أميان شمالي فرنسا. في عام 2004، انضم إلى المفتشية العامة للشؤون المالية بعد نيله شهادة جامعية من "المعهد الوطني للإدارة" (إينا) المرموق الذي تتخرج منه النخب الفرنسية.

2007

تزوج من بريجيت ترونيو، أستاذة اللغة الفرنسية التي تكبره بـ24 عاماً، بعد أن التقاها في 1993 عندما كان طالباً وشارك في ورشة للمسرح كانت تديرها.

2008

كان مصرفياً استثمارياً ثم شريكاً إدارياً في مجموعة "بنك روتشيلد آند كو".

2012

تولى منصب نائب أمين عام قصر الإليزيه في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.

2014

عيّن وزيراً للاقتصاد والصناعة والرقمنة.

16 تشرين الثاني 2016

أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2017، بعد أن أطلق في نيسان حزبه السياسي "إلى الأمام" الذي "لا ينتمي لا إلى اليمين ولا إلى اليسار"، ثم استقال من الحكومة في آب.

07 أيار 2017

وصل إلى المرتبة الأولى (24%) في الدورة الأولى، وانتخب في الدورة الثانية (66,1%) رئيساً للجمهورية أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

تشرين الثاني 2018

واجه أزمة "السترات الصفراء"، وهي حركة احتجاجية شعبية استمرت طوال عام 2019.

آذار 2020

فرض إيمانويل ماكرون، بإعلانه "نحن في حالة حرب" ضد كوفيد-19، تدابير عزل وسياسة "أياً كان الثمن" لتقديم دعم هائل للشركات لمواجهة الوباء، التي أضرت ببرنامجه. ثم علق مشروعه لإصلاح الرواتب التقاعدية الذي أثار جدلاً كبيراً.

10 نيسان 2022



دخل الحملة متأخراً جداً وجاء في الصدارة (27,8%) في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

(الحرة - فرانس برس - العربي الجديد)