قائمة بأغلى 10 دول في العالم.. كلفة معيشتها بين ألفين و5 آلاف دولار شهرياً

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان: "أغلى 10 دول كلفة معيشتها بين ألفين و5 آلاف دولار شهرياً.. تعرّف عليها"، وجاء فيه:

إذا كنت تفكر بالسفر إلى الخارج لبدء حياة جديدة، ننصحك بالاطلاع على هذه القائمة قبل أن تتخذ قرارك النهائي، فقد تصاب بالصدمة إذا عرفت تكاليف المعيشة في هذه البلدان مع أن بعضها محدود الشهرة.



القائمة التي أوردها "ويلثي غوريلا" Wealthy Gorilla استنادا إلى بيانات "نوماد ليست" Nomad List و"وورلد بوبيولايشن ريفيو" World Population Review، تقارن تكاليف المعيشة في 10 دول تعتبرها الأغلى بالنسبة لإقامة الشخص الواحد في عواصمها.



وفي ما يلي، إليك التفاصيل التي تخلص إلى أن برمودا تتصدر القائمة، قبل جزر كايمان، سويسرا، الدنمارك، أيسلندا، لوكسمبورغ، جزر البهاما، اليابان، النرويج وبربادوس.



1 - برمودا 5011 دولارا



مع أكثر من 5000 دولار شهريا لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة، تعد برمودا أغلى مكان للعيش فيه في جميع أنحاء العالم. على غرار جزر كايمان، برمودا هي إقليم بريطاني آخر يقع في شمال المحيط الأطلسي.



يبلغ عدد سكان برمودا قرابة 65000 شخص يعيشون على مساحة إجمالية تبلغ 20.5 ميلا مربعا. عاصمتها، هاميلتون، هي أيضا مدينة مدمجة في برمودا ويبلغ عدد سكانها حاليا ما يزيد قليلا عن 1000 شخص. القائمة التي أوردها "ويلثي غوريلا" Wealthy Gorilla استنادا إلى بيانات "نوماد ليست" Nomad List و"وورلد بوبيولايشن ريفيو" World Population Review، تقارن تكاليف المعيشة في 10 دول تعتبرها الأغلى بالنسبة لإقامة الشخص الواحد في عواصمها.وفي ما يلي، إليك التفاصيل التي تخلص إلى أن برمودا تتصدر القائمة، قبل جزر كايمان، سويسرا، الدنمارك، أيسلندا، لوكسمبورغ، جزر البهاما، اليابان، النرويج وبربادوس.مع أكثر من 5000 دولار شهريا لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة، تعد برمودا أغلى مكان للعيش فيه في جميع أنحاء العالم. على غرار جزر كايمان، برمودا هي إقليم بريطاني آخر يقع في شمال المحيط الأطلسي.يبلغ عدد سكان برمودا قرابة 65000 شخص يعيشون على مساحة إجمالية تبلغ 20.5 ميلا مربعا. عاصمتها، هاميلتون، هي أيضا مدينة مدمجة في برمودا ويبلغ عدد سكانها حاليا ما يزيد قليلا عن 1000 شخص.

عندما تبحث عن سكن في المدينة، ستحتاج إلى بعض الجيوب الكبيرة، حيث ستكلفك شقة استوديو بغرفة نوم واحدة نحو 2675 دولارا في الشهر، أو 212 دولارا في الليلة الفندقية. وسيكلفك العشاء من 20 إلى 30 دولارا للشخص الواحد.

2 - جزر كايمان 3387 دولارا



جزر كايمان هي ثاني أكثر الأراضي البريطانية اكتظاظا بالسكان في العالم، بعد برمودا. تقع في الطرف الغربي من البحر الكاريبي ويبلغ عدد سكانها الحالي نحو 63 ألف شخص. وتتكون من عدد من مجموعة جزر أشهرها غراند كايمان وليتل كايمان وكايمان براك.



تشتهر جزر كايمان بأنها مستقر للشركات الخارجية، ويُعتقد أن هناك أكثر من 100 ألف شركة مسجلة فيها. وإذا كنت تفكر في ممارسة الأعمال التجارية في جورج تاون، عاصمة جزر كايمان، فستكلفك شقة استوديو بغرفة نوم واحدة نحو 1924 دولارا في الشهر أو 83 دولارا في الليلة الفندقية.



الطعام والشراب في الجزيرة هما ما قد تنفق عليهما الكثير من أموالك، بحيث تكلفك الوجبة الأساسية في الخارج ما لا يقل عن هامش بين 20 و30 دولارا، مضافا إليها 7 دولارات لفنجان قهوة. جزر كايمان هي ثاني أكثر الأراضي البريطانية اكتظاظا بالسكان في العالم، بعد برمودا. تقع في الطرف الغربي من البحر الكاريبي ويبلغ عدد سكانها الحالي نحو 63 ألف شخص. وتتكون من عدد من مجموعة جزر أشهرها غراند كايمان وليتل كايمان وكايمان براك.تشتهر جزر كايمان بأنها مستقر للشركات الخارجية، ويُعتقد أن هناك أكثر من 100 ألف شركة مسجلة فيها. وإذا كنت تفكر في ممارسة الأعمال التجارية في جورج تاون، عاصمة جزر كايمان، فستكلفك شقة استوديو بغرفة نوم واحدة نحو 1924 دولارا في الشهر أو 83 دولارا في الليلة الفندقية.الطعام والشراب في الجزيرة هما ما قد تنفق عليهما الكثير من أموالك، بحيث تكلفك الوجبة الأساسية في الخارج ما لا يقل عن هامش بين 20 و30 دولارا، مضافا إليها 7 دولارات لفنجان قهوة.

3 - سويسرا 3162 دولارا



مع وجود أكثر من 8.6 ملايين شخص يعيشون على مساحة 41285 كيلومترا مربعا، تحتل سويسرا المرتبة 95 من حيث عدد السكان في العالم، والمرتبة 135 من حيث المساحة الإجمالية. ولديها عدد من المدن الجميلة للعيش فيها، مثل العاصمة برن، وهي أكبر مدينة، ثم زيورخ.



يوجد في برن قرابة 133 ألف شخص يعيشون هناك وستكلف الإقامة لمدة شهر في برن، لشخص واحد، في المنطقة ما لا يقل عن 1366 دولارا، أو 86 دولارا في الليلة الفندقية.



وستكلفك الوجبة الخارجية قرابة 15 إلى 20 دولارا، مع تكلفة القهوة نحو 5 دولارات للفنجان.

4 - الدنمارك 3312 دولارا



تقع في أقصى جنوب الشمال في شمال أوروبا، تحدها ألمانيا والسويد والنرويج، ويبلغ عدد سكانها 5.7 ملايين نسمة. عاصمة الدولة الاسكندنافية كوبنهاغن، التي يبلغ عدد سكانها الحضريين 1.2 مليون نسمة، وعدد سكانها الإجمالي 1.99 مليون نسمة.



تشتهر كوبنهاغن بأنها واحدة من أسعد الأماكن للعيش على وجه الأرض، وهي أيضا مدينة باهظة تكاليف المعيشة. فإيجار شقة استوديو بغرفة نوم واحدة، تناهز 1917 دولارا في الشهر، أو 96 دولارا لليلة الفندقية.



وسيكلفك تناول الطعام في الخارج قرابة 18 دولارا أميركيا للشخص، أما أسعار القهوة فتتراوح بين 5.5 دولارات و6.5 دولارات.

5 - أيسلندا 2802 دولار



تقع أيسلندا بين المحيطين الشمالي والأطلسي، وتبلغ مساحتها الإجمالية 103001 كيلومتر مربع. ومع ذلك، لا يزال عدد سكانها البالغ 339949 نسمة منخفضا نسبيا مقارنة بالآخرين في قائمتنا، حيث ثبتت صعوبة العيش في موقعها الجغرافي القاسي بالنسبة للكثيرين. ونتيجة لذلك، تتمتع أيسلندا بأقل كثافة سكانية مقارنة بأي دولة أوروبية، حيث لا تتجاوز 3 أشخاص لكل كيلومتر.



تكلف الإقامة قرابة 1236 دولارا شهريا لشقة استوديو بغرفة نوم واحدة في العاصمة ريكيافيك، أو 128 دولارا لليلة الفندقية. ويكلف الطعام في الخارج نحو 12 دولارا للوجبة الأساسية، و2.15 لفنجان القهوة.

6 - لوكسمبورغ 2751 دولارا



واحدة من أصغر البلدان في هذه القائمة وهي أيضا واحدة من أصغر الدول ذات السيادة، وهي بلد غير ساحلي في أوروبا الغربية، وعدد سكانها 620319 نسمة، وهو عدد صغير نسبيا، ومع ذلك، فهي تضم قرابة 207 أشخاص لكل كيلومتر مربع.



عند وصولك إلى مدينة لوكسمبورغ، يمكنك أن تتوقع دفع نحو 1322 دولارا شهريا لإيجار شقة استوديو بغرفة نوم واحدة، أو 80 دولارا لليلة الفندقية. ولعلها أغلى قليلا من جزر البهاما عندما يتعلق الأمر بالكماليات، مثل البيرة والقهوة، حيث ستكلفك القهوة 6 دولارات، فيما الوجبة الأساسية في الخارج تتكلف ما بين 17 إلى 25 دولارا للشخص.

7 - جزر البهاما 2704 دولارات



تضم أكثر من 700 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها التقريبي 389.482 ألف نسمة يعيشون على مساحة 13.943 كيلومترا مربعا. وأكبر مدينة فيها هي ناسو، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 255 ألفا.



إذا كنت تفكر في زيارة جزر البهاما، فعليك تخصيص قرابة 950 دولارا شهريا لشقة استوديو بغرفة نوم واحدة في المدينة، أو 149 دولارا لليلة الفندقية. وعند خروجك لتناول وجبة وبعض المشروبات، ستبلغ تكلفة الوجبة الأساسية نحو 15 إلى 20 دولارا، فيما القهوة باهظة الثمن قليلا ويناهز سعرها 5 دولارات.

8 - اليابان 2612 دولارا



اليابان هي دولة جزيرة أرخبيل في جنوب شرق آسيا، تتكون من 6852 جزيرة، ويبلغ إجمالي عدد سكانها حاليا 126.8 مليون نسمة، وتمثل أكبر 4 جزر غالبية السكان، حيث يعيش فيها نحو 97%. ويوجد فيها العديد من المدن الكبرى، مثل أوساكا ويوكوهوما وناغويا وسابورو، وكلها مأهولة بأكثر من مليوني شخص. ومع ذلك، فإن طوكيو، وهي العاصمة وأكبر مدن البلاد، يبلغ عدد سكانها نحو 37 مليون نسمة.



لاستئجار شقة استوديو بغرفة نوم واحدة في طوكيو، قد يصل الإنفاق إلى 1370 دولارا في الشهر، أو 111 دولارا لليلة الفندقية. ويختلف سعر الوجبات في الخارج، لكن المتوسط للشخص الواحد يناهز 15 دولارا على وجبة أساسية.

9 - النرويج 2291 دولارا



تقع شمال أوروبا، وهي دولة إسكندنافية يبلغ عدد سكانها 5.3 ملايين نسمة. وتشترك في حدودها مع السويد وروسيا وفنلندا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 385203 كيلومترات مربعة، ويتوزع سكانها بمعدل قرابة 14 شخصا لكل كيلومتر مربع.



الإيجار باهظ الثمن في العاصمة النرويجية، لأن استئجار شقة استوديو بغرفة نوم واحدة في أوسلو يكلف نحو 1193 دولارا في الشهر، أو 85 دولارا لليلة الفندقية. بالنسبة للمأكولات والمشروبات، ستدفع 15 دولارا تقريبا عند شراء وجبة في الخارج.

10 - بربادوس 2061 دولارا



دولة جُزرية ذات سيادة في جزر الأنتيل الصغرى التابعة لجزر الهند الغربية، وهي منطقة البحر الكاريبي في أميركا الشمالية. تبلغ مساحتها 349 كيلومترا مربعا وعرضها 23 كيلومترا وطولها 34 كيلومترا، ويبلغ عدد سكانها 285719 نسمة. عاصمتها بريدجتاون ويعيش فيها قرابة 110 آلاف شخص.



لاستئجار شقة استوديو بغرفة نوم واحدة في بريدجتاون، ستنفق نحو 500 دولار شهريا، أو 100 دولار لليلة الفندقية. والوجبة الأساسية في الخارج ستكلفك ما لا يقل عن 13 دولارا، فيما تبلغ تكلفة القهوة نحو 5 دولارات.