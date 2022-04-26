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لجنة أميركية تنتقد تدهور الحريات الدينية في الهند

Lebanon 24
26-04-2022 | 06:30
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كشفت لجنة أميركية أن الحريات الدينية تراجعت في الهند "بشكل كبير"، في ظل حكم القوميين الهندوس، وأوصت مجددا بفرض عقوبات محددة على نيودلهي ردا على الاساءات التي تطال الأقليات الدينية هناك.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي تطلب فيه اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية وضع الهند على قائمة "البلدان المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي توصية أثارت غضب نيودلهي في السابق.

وفي تقريرها السنوي، أعربت اللجنة التي أنشئت لتقديم توصيات دون المشاركة في صياغة سياسات الولايات المتحدة عن قلقها الشديد بشأن منطقة جنوب آسيا، كما أيدت إدراج وزارة الخارجية لباكستان في القائمة السوداء.

وأشارت اللجنة إلى "العديد" من الهجمات ضد الأقليات الدينية في الهند عام 2021، وخاصة المسلمين والمسيحيين، في الوقت الذي تروج فيه حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، "لرؤيتها العقائدية لدولة هندوسية" من خلال سياسات معادية للأقليات.

وقال التقرير إن "أحوال الحريات الدينية في الهند تدهورت بشكل كبير".

وأشار التقرير إلى "ثقافة الإفلات من العقاب لحملات التهديد والعنف من قبل الغوغاء على الصعيد الوطني في الهند، إضافة الى اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي تصريحات للصحفيين، قالت رئيسة اللجنة، أنوريما بهارغافا، أنه خلافا للعامين الماضيين، لم يخالف أي عضو في اللجنة التوصية المتعلقة بالهند.

ورفضت الحكومة الهندية بغضب في السنوات السابقة نتائج اللجنة، متهمة اللجنة بـ"التحيز".

وأوصت اللجنة بإضافة أفغانستان إلى القائمة السوداء في أعقاب انتصار طالبان، وأيضاً إعادة إدراج نيجيريا التي كانت إدارة بايدن قد أزالتها من القائمة.

الجدير بالذكر أن الدول المدرجة على القائمة السوداء للحريات الدينية لوزارة الخارجية الأميركية، والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات عليها، هي "الصين واريتريا وإيران وبورما وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان".
 
 
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