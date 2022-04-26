​"الصحة العالمية" تدقّ ناقوس الخطر... وفاة ثاني شخص بأكثر الامراض فتكاً





وأعلنت المنظمة عن وفاة مريض ثان بالإيبولا في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأجرت هذا التحديث بعد أيام قليلة من ظهور تفش جديد للمرض الفتاك.



وفي فاشيات الإيبولا السابقة، تفاوتت معدلات الوفيات بين 25% و90%، ما يجعله أحد أكثر الأمراض فتكا. ويأتي بعد أربعة أشهر فقط من آخر ظهور للفيروس. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بعد وفاة شخص ثان من مرض الإيبولا القاتل في إفريقيا.وأعلنت المنظمة عن وفاة مريض ثان بالإيبولا في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأجرت هذا التحديث بعد أيام قليلة من ظهور تفش جديد للمرض الفتاك.وفي فاشيات الإيبولا السابقة، تفاوتت معدلات الوفيات بين 25% و90%، ما يجعله أحد أكثر الأمراض فتكا. ويأتي بعد أربعة أشهر فقط من آخر ظهور للفيروس.



وينتقل فيروس الإيبولا عن طريق ملامسة سوائل جسم شخص مصاب أو مواد ملوثة. وتشمل الأعراض آلاما في العضلات وحمى تشبه تلك التي تظهر في الأمراض الشائعة الأخرى مثل الملاريا.



ولم يُكشف عن تفاصيل الوفاة الثانية بعد. وتأكد يوم الأحد أن رجلا يبلغ من العمر 31 عاما توفي بعد نقله إلى المستشفى في 5 نيسان.



وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي: "الوقت ليس في صالحنا. المرض كان له بداية مبكرة لمدة أسبوعين ونحن الآن نحاول اللحاق بالركب". وينتقل فيروس الإيبولا عن طريق ملامسة سوائل جسم شخص مصاب أو مواد ملوثة. وتشمل الأعراض آلاما في العضلات وحمى تشبه تلك التي تظهر في الأمراض الشائعة الأخرى مثل الملاريا.ولم يُكشف عن تفاصيل الوفاة الثانية بعد. وتأكد يوم الأحد أن رجلا يبلغ من العمر 31 عاما توفي بعد نقله إلى المستشفى في 5 نيسان.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي: "الوقت ليس في صالحنا. المرض كان له بداية مبكرة لمدة أسبوعين ونحن الآن نحاول اللحاق بالركب".