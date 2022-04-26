وقوع انفجارين في منطقة تابعة لوزارة دفاع جمهورية بريدنيستروفيه

أفاد مصدر في الأوساط الحكومية لجمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد، عن وقوع انفجارين أمس الاثنين في أراضي تابعة لوزارة دفاع الجمهورية.وقال المصدر للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "في الساعة 23:00 مساء أمس الاثنين وقع انفجاران في أراضي الحديقة الجوية لوزارة دفاع جمهورية بريدنيستروفيه الواقعة إلى جانب مطار العاصمة تيراسبول. ولم يؤد الانفجاران إلى وقوع إصابات أو أضرار".وتم في أراضي الجمهورية اليوم الثلاثاء إدخال المستوى "الأحمر" من التهديد الإرهابي لمدة 15 يوما، الأمر الذي يقضي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية بهدف ضمان أمن الأشخاص والمجتمع والدولة.