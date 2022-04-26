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قتلى في انفجار قرب معهد صيني في الجامعة الباكستانية في كراتشي

Lebanon 24
26-04-2022 | 12:30
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أعلنت الشرطة الباكستانية، سقوط أربعة قتلى، بين 3 صينيين، في انفجار قرب معهد صيني في الجامعة الباكستانية في مدينة كراتشي.

وأوضحت الشرطة، بحسب "فرانس برس"، أن انتحاريا فجر نفسه، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة صينيين في هجوم على سيارة بالقرب من معهد صيني تابع لجامعة كراتشي في باكستان.

وقال قائد شرطة المدينة غلام نبي ميمون، إن "التحقيق الأولي يشير إلى أنه كان هجوما انتحاريا لكن فرقة إبطال مفعول القنابل وصلت إلى مكان الحادث وتقوم بجمع الأدلة".

وتبنى المتمردون الانفصاليون البلوش الهجوم، الذي نفذته انتحارية في كراتشي.

وقال المتحدث باسم الجماعة جي ياند بالوش في بيان نشر بالإنجليزية على "تلغرام" إن "جيش تحرير البلوش يتحمل مسؤولية الهجوم على الصينيين في كراتشي" ، مضيفا أن هذه كانت أول مهمة تقوم بها مقاتلة من جيش تحرير بلوشستان.
المصدر: روسيا اليوم
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