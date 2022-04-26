قتلى داخل روضة أطفال في روسيا... ماذا جرى؟

قُتل عدة أشخاص، من بينهم أطفال، عندما أطلق رجل النار، في روضة أطفال في منطقة اوليانوفسك، وسط روسيا، على ما ذكرت وكالات أنباء روسية.وقال مصدر في أجهزة الإغاثة لوكالة "تاس "العامة للأنباء: "دخل رجل مسلح إلى روضة أطفال وفتح النار. وتفيد المعلومات الأولية بمقتل طفلين".أما وكالة "إنترفاكس" للأنباء فتحدثت عن سقوط 4 قتلى.