بيسكوف: توفير أمن بوتين يتم دائما على المستوى المناسب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، رداً سؤال ما إذا كان سيتم تعزيز أمن رئيس الدولة على خلفية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهل يؤثر ذلك على جدوله الزمني: "أمن الرئيس يتم توفيره دائما على المستوى المناسب. الجدول الزمني كما ترون كثيف للغاية".